شكرا لقرائتكم خبر عن "خليك فى البيت".. السياحة تطلق جولة افتراضية داخل المجموعة الهرمية للملك أوناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت وزارة السياحة والآثار مساء اليوم جولة افتراضية للمجموعة الهرمية للملك أوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة (حوالي ‪2375–2345‬ ق.م) حيث يمكن مشاهدة المقبرة من خلال اللينك التالي: https://my.matterport.com/show/?m=o5Ex5Xo7UkE

و تحتوي المجموعة الهرمية للملك أوناس على كل مكونات المجموعة الجنائزية الملكية في الدولة القديمة. والتي تتكون من الهرم والمعبد الجنائزي والطريق الصاعد ومعبد الوادي.

ويقع مدخل الهرم في الجهة الشمالية، يليه ممر هابط ثم صالة ثم ممر أفقي به ثلاث متاريس ينتهي بحجرة في المنتصف تحتوي نقوش "نصوص الأهرام". وإلى اليسار من الداخل ثلاثة مخازن صغيرة، خالية من النقوش وإلى اليمين من الداخل في إتجاه الغرب توجد حجرة الدفن التي تحتوي أيضًا على نقوش لـ "متون الأهرام"؛ وهي نصوص دينية تساعد الملك المتوفي على البعث من جديد وتُرشده في العالم الآخر ليلحق بإله الشمس "رع" في السماء. يقع المعبد الجنائزي إلى الجانب الشرقي من الهرم، وهو خاص بالطقوس الدينية المرتبطة بالملك بعد وفاته، ويحتوي على قدس أقداس ومذبح وصالة أعمدة ومجموعة من المخازن.

وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين. وقدمت وزارة السياحة والاثار عدد من الجولات الافتراضية فى مقابر ملكية وعدد من المناطق الاثرية والمعبد اليهودى بمصر القديمة، كما قدمت ثلاث جولات ارشادية لعدد من القطع الاثرية بالمتحف المصرى بالتحرير منها تمثال ضخم للملك اختانون ورأس تمثال لزوجته الملكة نفرتيتي، و تمثال اخناتون مصنوع من الحجر الرملي و كان يعرض مع تماثيل أخرى للملك أمام اعمدة معبد الاله آتون شرق الكرنك. وكانت الوزارة اطلقت امس زيارة افتراضية لمقبرة الاخوين بسقارة ايضا، وتخص هذه المقبرة اثنين من كبار موظفي الأسرة الخامسة، هما "ني عنخ خنوم " و"خنوم حتب" الكاهنين في معبد الشمس الخاص بالملك "ني وسر رع" في منطقة أبوغراب، واللذين شغلا أيضا المصففين لشعر الملك والمشرفين على مقلمي أظافره.