شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: حالات كورونا فى مصر ليست مقلقة.. ويجب السيطرة على الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جون جبور ممثل الصحه العالميه فى القاهرة، إن مصر حاليا فى المنحى الارتفاعى لفيروس كورونا ولهذا يجب زيادة عدد الفحوصات فى مصر لاكتشاف مزيد من المصابين بالفيروس، مشيرا الى ان ارقام الاصابات فى مصر ليست مقلقة ولكن لابد من السيطرة على أعداد المصابين، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى خلال شهر رمضان.

وتابع جبور خلال مداخله هاتفية فى برنامج مساء dmcالذى يقدمة الاعلامى رامى رضوان ان التصاعد النسبى لاعداد الاصابات فى الدول يعتبر امر مقلق.مشيرا الى انه لابد من تفادى الزياده السريعة فى اعداد الاصابات وذالك عن طريق تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعى .

وواصل جبور قائلا ان زيادة اعداد الفحوصات تطور ايجابى فى اطار خطة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.مشيرا الى ان الوصول الى منحنى مستقر يتوقف على مدى الالتزام بالاجرلءات الوقائية

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من جانب اخر حرص الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، على تهنئة الشعب المصرى بشهر رمضان الكريم، مشيرا إلى ضرورة التفكير في كيفية الاحتفاء بهذا الشهر الكريم بطريقة آمنة مع الحفاظ على الطقوس الدينية والاجتماعية ولكن بطرق مختلفة ومبتكرة، في ظل تفشى فيروس كورونا.

ونشر حساب منظمة الصحة العالمية في مصر، عبر موقع تويتر، تصريحات الدكتور جون جبور،قائلاً :" د.جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر يُهنيء الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله عليكم بالخير والبركات، هذا العام رمضان مختلف، فيجب علينا التفكير في كيفية الاحتفاء بهذا الشهر الكريم بطريقة آمنة مع الحفاظ على الطقوس الدينية والاجتماعية ولكن بطرق مختلفة ومبتكرة!".



