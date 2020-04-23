شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رحلة طيران تقل 98 راكبا عالقا قادمة من مطار كازبلانكا لمرسى علم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار مرسى علم الدولي، الرحلة الثالثة مساء اليوم الخميس، قادمة من مطار كازبلانكا المغربي، ضمن رحلات الجسر الجوى المخصص لنقل المصريين العالقين بالخارج، تقل على متنها 98 راكبا، ضمن الرحلات التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بنقل العالقين بالخارج، استعدادا لنقلهم لاحد الفنادق السياحية للإبقاء بها مدة 14 يوما كحجر صحى تنفيذ لتعليمات وزارة الصحة .

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن رجال الحجر الطبى بمرسى علم، قاموا بعمليات إجراء الحجر الطبى والوقاية واختبارات الأجسام المضادة على القادمين على رحلة كازبلانكا المغربية، بعد عمليات التعقيم لكل فرد، وكذلك تعقيم حقائبهم بعد إنزالهم من على الطائرة فى مجموعات استعدادا لنقلهم فى أتوبيسات سياحية فى مجموعات إلى الفندق السياحى المقرر الإقامة فيه لمدة 14 يوما، تحت إشراف الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر .

وأضاف مرعى لـ ”الخليج 365” أن جميع الركاب وطاقم الطائرة خضعوا للكشف الطبى والتحاليل الفورية لدى وصولهم مطار مرسى علم الدولى كما تم تعقيم الحقائب الخاصة بهم وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أى إصابات بكورونا.

وأوضح مرعى أنه عقب الإجراءات الصحية سيتم نقل جميع المصريين العائدين من الخارج إلى عدد من الفنادق والقرى السياحية بمرسى علم لدى وصولهم وجرى تجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم فى فنادق الإقامة، للقيام بإجراءات الفحص الطبى اليومى عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا، وذلك طول مدة لإقامة 14 يومًا تحت إشراف طبى كامل.

من جانبه قال أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، إنه تم تخصيص عدد من الأتوبيسات المخصصة لنقل الركاب المصريين العائدين من الخارج إلى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحى بمرسى علم، وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر.

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وكان استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الخميس، رحلة طيران قادمة من البحرين، تقل على متنها قرابة 142 راكبا، ضمن الرحلات التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بنقل العالقين بالخارج، وتم نقلهم لاحد الفنادق السياحية للإبقاء بها مدة 14 يوما كحجر صحى تنفيذ لتعليمات وزارة الصحة.

كما استقبل المطار رحلة وصلت من أمستردام تقل على متنها 124 راكبا، ضمن الرحلات التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران، وتم نقلهم لأحد الفنادق السياحية للإبقاء بها مدة 14 يوما كحجر صحى تنفيذ لتعليمات وزارة الصحة.