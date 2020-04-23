شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على فلسطيني استورد 3 أطنان تمور فاسدة من إسرائيل لبيعها لسكان الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية في السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم الخميس، 3 أطنان تمور إسرائيلية فاسدة قام تاجر فلسطيني باستيرادها من تل أبيب من أجل بيعها في مدينة نابلس بالضفة الغربية .

ووفقاً لوكالة " صفا" الفلسطينية أوضح مدير دائرة حماية المستهلك في مديرية الوزارة في نابلس، ان عملية الضبط تمت بناء على متابعة شكوى تقدم بها أحد المواطنين، وبعد عملية الرصد والمتابعة تم ضبط الكميات لدى التاجر وإتلافها وفق الأصول القانونية المتبعة.

وأغلقت الوزارة ولجنة السلامة العامة في مدينة طولكرم ملحمة عن العمل لحين تصويب أوضاعه الصحية والشروط المطلوبة من قبل جهات الاختصاص، كما أحالت مخالفاً للنيابة العامة لعدم إشهاره الأسعار على السلع المعروضة في المحل التجاري، وأخطرت تاجرين لتصويب أوضاعهم القانونية.

جاء ذلك خلال تنفيذها 19 جولة رقابية على المحلات التجارية في المحافظات، شملت 147 محلا تجاريا ومتابعة عدد من الشكاوى التي وردت من قبل المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 191، فى حين وصل عدد المصابين إلى 14592 مصابا، وسجلت الصحة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - حالتى وفاة بالفيروس لمسنين من نزلاء مركز لعلاج الزهايمر فى رمات غان.

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وصرحت مصادر بالصحة الإسرائيلية، بأن عدد المصابين بحالة خطيرة بلغ 136 مصابا، منهم 107 موصولين بأجهزة تنفس صناعي، في حين بلغ عدد المتعافين 5334، وأن عدد الحالات النشطة التي تخضع للمتابعة الصحية حاليا 9067 حالة.

فيما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة انه سجلت 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في اراضي السلطة الفلسطينية، احداها لممرض يبلغ 30 عاماً من الظاهرية يعمل في مستشفى المطلع، و5 اصابات في حي الثوري ومخيم شعفاط وجبل المكبر.