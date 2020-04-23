شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يدعو الشعب الليبى لاسقاط المجلس الرئاسى: أتى بالمستعمر التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، إن المجلس الرئاسي أدعى الشرعية بالباطل وأتى بالمستعمر التركي لاحتلال البلاد.

ودعا حفتر في كلمة متلفزة اليوم الخميس، الشعب الليبي إلى إسقاط الاتفاق السياسى والمجلس الرئاسي وتفويض مؤسسة أخرى لإدارة شئون البلاد، مضيفا: المجلس الرئاسي يتفاخر بجرائم المليشيات في صبراتة وصرمان، ولكن نؤكد أن فرحته لن تدوم".

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وفى وقت سابق، شنت مقاتلات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، غارات جوية استهدفت آليات وعربات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق في منطقة بوقرين شرقي مدينة مصراتة، حيث قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ"الجيش الوطني الليبى" في بيان صحفي إن مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المسلحة شنت غارات جوية استهدفت من خلالها عددا من الآليات والعربات العسكرية التابعة لقوات حكومة الوفاق ودمرت عدد منها في منطقة بوقرين الواقعة شرقي مدينة مصراته​​​.

وكانت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطنى الليبى، أسقطت طائرتين تركيتين مسيرتين، فوق منطقة وادى دينار قرب مدينة بنى وليد غرب البلاد، وذلك بعد دخولهما إلى المنطقة لاستهداف تمركزات القوات المسلحة الليبية.

وكشف اللواء أحمد المسمارى، المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى، عن أن تنظيم القاعدة وداعش والهاربين من بنغازى من "أنصار الشريعة" والمصنفين دوليا شاركوا فى هجوم على صبراته، مشيرا إلى أن الميليشيات اختطفت عائلات بكاملها واقتادتها إلى مدينة الزاوية بقوة السلاح.