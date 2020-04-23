شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: إجراء أكثر من 90 ألف تحليل pcr لحالات مشتبه بإصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كما قدمت الوزيرة التهنئة للأطقم الطبية وأسرهم والشعب المصري كافة، بحلول شهر رمضان المبارك، وأهابت بكافة المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من قبل كل فرد بالمجتمع لحماية نفسه وأسرته، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، مشددة على أنه في حال الشعور بأي أعراض يجب الاتصال فورا بالخطين الساخنين 105 و15335 أو التواصل من خلال خدمة الواتساب وتطبيق الموبايل الخاص بالوزارة أو التوجه لأقرب مستشفى حميات أو صدر لتلقي الخدمة الطبية.

وفي إطار تقييم الجهود المبذولة من كافة الفرق الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وجهت الوزيرة الشكر لكافة العاملين بالمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان وفروعها بالمحافظات، والتي تعد من أهم الأذرع الوقائية للوزارة، وذلك على مجهوداتهم الكبيرة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد فى مصر؛ ودورهم الفعّال في الاكتشاف المبكر للحالات الإيجابية، حيث تم إجراء 200 ألف اختبار بالكاشف السريع Rapit test ، وأكثر من 90 ألف تحليل pcr لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة للحالات المصابة بمستشفيات العزل والحجر الصحي لحين تحول تحاليلها إلى سلبية وتمام شفائها.

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وأوضحت الوزيرة أن إدارة الفيروسات من أهم إدارات المعامل المركزية وهي المسئولة عن إجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد، بإجمالي قوى بشرية من الفرق الطبية على مستوى الجمهورية تصل إلى 900 فرد بينهم "أطباء، صيادلة، كيميائيون، فنيون معمل، وإداريون"، حيث تقوم المعامل بأخذ المسحات وتحليلها وإرسال النتائج لغرفة الأزمات بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مما ساهم بشكل كبير في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة وتحويلها إلى مستشفيات العزل لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه حرصًا على رفع الكفاءة المهنية للعاملين بالمعامل المركزية وفروعها، قامت وزارة الصحة والسكان بتنظيم 50 دورة تدريبية للعاملين على كيفية أخذ المسحات وتطبيق معايير مكافحة العدوى أثناء التعامل مع العينات، علماً بأن المعامل لديها فريق من مكافحة العدوى مدرب لحماية الأطقم الطبية من الإصابة، كما تم زيادة عدد معامل الفيروسات على مستوى الجمهورية إلى 27 معملاً من ضمنها 12 معملاً جاري زيادة طاقتهم الاستيعابية من 20 حالة إلى 100 حالة كل 5 ساعات، بهدف زيادة عدد المسحات للحالات المشتبه بإصابتها، كما تمتلك المعامل 36 جهاز تحليل pcr خاصا باختبارات فيروس كورونا المستجد منها 9 بالمعمل الرئيسي و27 بالفروع بالمحافظات، حيث تم ربط المعامل المركزية بالمعامل الفرعية من خلال شبكة إلكترونية موحدة؛ لضمان سرعة وصول النتائج حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان السرية التامة للبيانات، كما أنه جاري زيادة 12 جهازا pcr آخر خلال الشهر المقبل.

وأكدت الوزيرة توافر مخزون كافٍ من المسحات وعينات الاختبار الخاصة بتحليل الـ pcr للحالات المشتبه بإصابتها.