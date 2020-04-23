شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: عودة دور السينما بعد شهر رمضان بشروط تحدد لاحقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الخطر الأهم هو سلوك المواطن من الساعة السادسة صباحا إلى التاسعة مساء ويجب أخذ الإجراءات الاحترازية لأن تأثيرها أكبر من الساعة الزيادة التى تم إقرارها اليوم فى لبدء حظر التجول من الساعة 9 مساء حتى الساعة السادسة صباحا، مضيفا أن توقف عدة جهات حكومية سببت عدة مشاكل للمواطنين بسبب تعطلها.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة تقديم حسام الحداد، أن العالم أجمع بدا التعايش مع الفيروس، واتخاذ كل الاجراءات الاحتياطية، مؤكدا أن هناك 6 خدمات فى الشهر العقارى، ستبدا عملها بسبب تعطيل بعض المواطنين ومنها التوثيق التوكيلات لصرف المعاشات، وكذلك عودة ترخيص السيارات الجديدة فقط، مناشدا أصحاب السيارات القديمة عدم الذهاب إلى مناطق تجديد الرخص حاليا ولكن للسيارات الجديدة فقط.

وعن عودة دور السينمات بعد شهر رمضان قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن السينمات والمسارح لن يتم السماح بقاعات ممتلئة، ويجب اتباع جميع الارشادات التى سيتم اقرارها فى وقت لاحق، ولابد وأن يكون عدد إجراءات احترازية منها وجود مطهرات وكمامات وليس بالعدد الذى كان يتواجد بها دور السينمات ما قبل الفيروس.