شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة 4 رحلات استثنائية من المطارات الدولية لعودة المصريين العالقين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت 4 رحلات استثنائية تابعة لشركات مصر للطيران واير كايرو من المطارات الدولية، لإعادة المصريين العالقين بالخارج إلى أرض الوطن، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وصرحت مصادر مطلعة بالطيران المدني، إنه تم إنهاء إجراءات جميع ركاب رحلات فرانكفورت والبحرين وبرشلونه وأمستردام، في المطارات الدولية، ومن المقرر وصول 3 رحلات منهم خلال ساعات قليلة ،إلي مطار مرسي علم ، علي ان يتم وضع جميع الركاب العائدين بالحجر الصحى فى احد الفنادق المخصصة هناك لمدة 14 يوما ، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، حيث يتم إجبار الراكب الراغب في العودة إلى البلاد على كتابة إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحي فور وصوله البلاد، خلال فترة العزل المقررة وذلك لمدة 14 يوما للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن 5 رحلات طيران استثنائية، غادرت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس ، لإعادة المصريين العالقين في 6 دول خارجية، حيث سيرت مصر للطيران 3 رحلات إلى الدار البيضاء وامستردام والبحرين، فيما سيرت شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، أيضا رحلتين استثنائيتين أحدهما إلى فرانكفورت والأخرى إلى الجزائر وبرشلونة، لعودة المصريين العالقين هناك.

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وتسير وزارة الطيران المدنى، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.