الرئيس السيسي وولى عهد أبو ظبي يتبادلان التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها الشقيق كل الامن والسلام والتقدم. ومن جانبه بادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس التهنئة بحلول الشهر الفضيل داعياً الله بدوام الامن والاستقرار والازدهار لمصر ولشعبها الشقيق. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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