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السيناتور الأمريكى چيف فورتنبيرى يوجه رسالة شكر لمصر بعد حزمة المساعدات الطبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عضو مجلس النواب الأمريكي چيف فورتنبيري رسالة شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري على إرسال حزمة من المساعدات الطبية إلى  الولايات المتحدة الأمريكية من خلال فيديو مصور .

وقال فورتبيري، وهو النائب عن ولاية نبراسكا في مجلس النواب الأمريكي منذ عام 2005:  "إرسال المعدات الطبية الخاصة بكم هو ذو معني شخصي بالنسبة لي وأردت أن أعبر عن تقديري العميق والعرفان للشعب المصري على هذا الكرم والعطاء. إنها حقًا هدية تضامن وصداقة."

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كما أكد فورتبيري على عمق العلاقات بين الدولتين وعلى تعاونهما المستمر في شتى المجالات مثل الاستقرار الإقليمي والسلام في الشرق الأوسط وغيرهما.

 

كانت مصر قد أرسلت منذ أيام قليلة شحنة من المساعدات الطبية الوقائية للولايات المتحدة بتوجيهات من الرئيس السيسي وذلك للمساعدة في مواجهة فيروس في إطار دور مصر الريادي الداعم للبلاد المختلفة.

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