برلماني: أزمة "كورونا" تفرض علينا مزيدًا من الاهتمام بالبحث العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب فايز بركات، نائب أشمون، عضو لجنة التعليم، إن فيروس كورونا فرض على معظم دول العالم، إعادة ترتيب أولوياتها، ليقفز الملف الصحي والطبى إلى مقدمة تلك الأولويات وكذلك ملف البحث العلمي بوصفه المنقذ من هذه الجائحة.

وأضاف "بركات"، في بيان الخميس، أن مصر تمتلك كفاءات في مجالات البحوث العلمية الأكاديمية والطبية، حيث كشف مؤشر البحث العلمي لشهر مارس الماضي للمرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن نشر 108 أبحاث دولية حول فيروس كورونا لباحثين مصريين في مجلات دولية خلال الفترة من 2014 إلى فبراير 2020، وفقًا لقاعدة البيانات العالمية للنشر الدولى Scopus.

وأوضح، أن جهود البحث العلمي لا تقتصر على الناحية الطبية، مؤكدًا دور القطاعات البحثية والأكاديمية ومؤسسات الدعم الحكومية والخاصة في توجيه برامجها وأبحاثها ومخصصاتها لما يتوافق مع مسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية، وبما يساعد على تحفيز الكوادر البشرية المصرية المؤهلة والمتميزة وصاحبة الخبرة، واستقطابها لتطوير شراكات ومشاريع تساهم في تسيير عجلة الاقتصاد الوطني أثناء وبعد أزمة كورونا.​