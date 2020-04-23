"القابضة للمياه" لوفد "إسكان النواب": تخفيض العمالة لا يؤثر على العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا ابراهيم:

تفقد وفد لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، برئاسة عماد سعد حمودة، يرافقه المهندس أشرف رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، محطة مياه روض الفرج للتعرف على سير العمل، حيث يبلغ إنتاج المحطة يوميًا ٨٥٠ ألف متر مكعب.

وأكد مسئولو المحطة، عدم تأثر العمل بسبب تخفيض العمالة، حيث تم اعتماد نظام تشغيل بواقع ٢٤ ساعة للعامل بالمحطة مقابل راحة ٤٨ ساعة بنظام الورادي.

من جهتها أكدت المهندسة هالة إبراهيم مدير المعامل الكيميائية بمحطة روض الفرج، أن المعمل الكيميائي يعمل على مدى ٢٤ ساعة، ويتم أخذ عينات بشكل دوري لتحليلها ووضع الشبه والكلور.

ولفتت إلى أنه تم مضاعفة الجهود لمواجهة العكارة بسبب ظروف الطقس السيئ التي ضربت البلاد، مؤكدة أن الشركات تتعامل بجدية مع أي مشكلات ترد إليها في حال وجود أي أزمات أو عكارة في المياه.

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وردًا على سؤال النواب بشأن تأثر المعمل الكيميائي بتقليل العمالة، نفت وجود أي تأثير، موضحة أن العمل يتم بنظام الورادي بحيث يتم المتابعة اللحظية.

وتفقدت اللجنة غرف التحكم بمحطة مياه روض الفرج، والتي تقوم بدور هام للتعرف مباشرة في حال حدوث أي أزمة مثل كسر في المواسير بأي منطقة.

من جانبه أكد عماد حمودة، رئيس الوفد البرلماني، أن شركة المياه متفوقة في الوصول إلى الأزمة وقت حدوثها وتطور التواصل المستمر في وقت الأزمات.

وتفقدت اللجنة عمليات رفع المياه من النيل وعمليات التنقية والتعقيم وإضافة الكلور والشبه حتى تصبح صالحة للاستهلاك.

وسلم وفد لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، وبمشاركة يسري المغازي، وكيل اللجنة، ومحمد إسماعيل، أمين السر، وعمرو طلبة، مدير إدارة شئون مجلس النواب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أدوات التعقيم للعاملين بالمحطة.​