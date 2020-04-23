سؤال برلماني بشأن الإجراءات الاحترازية لحماية طلاب الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة دينا عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لحماية طلاب الثانوية العامة أثناء عقد الامتحانات وآليات منع التجمعات بين الطلبة أمام المدارس وأثناء دخول وخروج الطلاب.

وأشارت النائبة، في بيان اليوم الخميس، إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت إجراء امتحانات الثانوية العامة في مواعيدها وعدم وجود أي تغيير فيها على عكس السنوات الأخرى، الأمر الذي يتطلب أخذ العديد من الإجراءات الاحترازية اللازمة لإجراء تلك الامتحانات، لا سيما أن هناك تقريبا مليون طالب في الصف الثالث الثانوي، وفي ظل زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا لا بد من اتخاذ اللازمة لحماية الطلاب، والإعلان عن ذلك لطمأنتهم وأولياء أمورهم.

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وأوضحت أن الوزارة لم تعلن حتى الآن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في اللجان لحماية الطلبة والمعلمين والحفاظ على صحتهم أثناء أداء الامتحانات، وتطبيق كافة طرق السلامة والوقاية للحفاظ على صحة الطلاب وعدم ظهور إصابات أو انتقال عدوى بينهم ليس فقط داخل اللجان ولكن في فناء المدارس وأمامها، لا سيما أن أولياء الأمور والطلبة يتجتمعون أمام المدارس.

ولفتت إلى أن هناك حتمية لإعلان الوزارة عن الإجراءات الاحترازية لطمأنة الجميع، فجزء كبير من تركيز الطالب استقرار حالته النفسية، خصوصا مع خروج بعض المطالب بالتأجيل أو إيجاد بديل.

وتساءلت عضو مجلس النواب: لماذا لا يتم الاستعانة بمراكز الشباب كلجان، بحيث تقل الأعداد في المدارس؟.​