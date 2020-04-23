وصول رحلة لمصريين عالقين بالبحرين لمطار مرسى علم - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد: استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء الخميس، الرحلة الاستثنائية لمصر للطيران رقم رقم ms 921، والخاصة بإعادة المصريين العالقين بمملكة البحرين. وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن الطائرة وصلت وعلى متنها 148 مصريا عالقا، بسبب تعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس للحد من انتشاره. وأشارت المصادر إلى هبوط الرحلة في مطار مرسى علم الدولي، حيث مقر الحجر الصحي بإحدى القرى السياحية المخصصة طبقا لتعليمات وزارة الصحه لمدة 14 يوما. وبدأت وزارة الطيران المدني، أول أمس الثلاثاء/ تسيير رحلاتها الاستثنائية والتي تستمر حتى نهاية أبريل الجاري، وتتضمن حوالي 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والسياحة ، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية ، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد .

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