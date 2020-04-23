محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
أنهى ركاب 4 رحلات استثنائية من المصريين العالقين بالخارج، إجراءات عودتهم من 4 مطارات دولية، لإعادتهم إلى أرض الوطن، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكشفت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات جميع ركاب رحلات فرانكفورت والبحرين وبرشلونه وأمستردام، في المطارات الخارجية، ومن المنتظر وصول 3 رحلات منهم خلال ساعات قليلة إلى مطار مرسى علم الدولي، وتم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يومًا، وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.
يذكر، أنه غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، 5 رحلات طيران استثنائية، لإعادة المصريين العالقين في 6 دول خارجية، حيث سيرت مصر للطيران 3 رحلات إلى الدار البيضاء وامستردام والبحرين، فيما سيرت شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، أيضا رحلتين استثنائيتين أحدهما إلى فرانكفورت والأخرى إلى الجزائر وبرشلونة، لعودة المصريين العالقين هناك.
وتسير وزارة الطيران المدنى، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر إنهاء إجراءات العودة لمصريين عالقين بإسبانيا وهولندا وألمانيا والبحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.