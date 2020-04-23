أخبار مصر | "المشروعات القومية".. ثمرة تعاون كامل الوزير والهيئة الهندسية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "المشروعات القومية".. ثمرة تعاون كامل الوزير والهيئة الهندسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد استمرار عمل وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مصر حاليا، واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول خاصة مع ما يتطلبه التنفيذ من اتباع إجراءات احترازية مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

ولعل الوصول للحظة افتتاح هذه المشروعات يعكس قدر كبير من التعامل الكامل والمثمر والمتكامل بين الجهات المختلفة والتي يأتي على رأس امثلتها، حالة التناغم بين وزارة النقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مصر، الثنائي الذي استطاع ان يقدم ثمار من الانضباط والاستمرارية والكفاءة العالية، المنعكسة على تنفيذ المشروعات العملاقة.

الافتتاح:

حيث افتتح أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع نفق الشهيد أحمد حمدي 2 أسفل قناة السويس، بحضور وزير النقل الفريق مهندس، كامل الوزير، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية، وأشار الرئيس إلى وجود مشروعات أنفاق تحت مطار القاهرة تبلغ 2 كيلو أنفاق سيتم تنفيذها بنفس ماكينة الحفر المصرية العملاقة.

ليوضح الوزير في حديثه للرئيس أن مشروع الأنفاق أسفل مطار القاهرة يبلغ 2 كيلو حفر نفقي، ونصف كيلو حفر نفق مفتوح، وهذا بالاستعانة بنفس ماكينة الحفر العملاقة التي تم استخدمها في نفق الشهيد أحمد حمدي 2.

أبرز المشروعات المشتركة:

كوبري الفردان بسيناء:

يعد الكوبري ملك للهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي تقوم بتطويره بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث فازت شركة صينية عالمية من خلال طرح عالمي بمشروع إنشاء كوبري جديد في الفردان علي قناة السويس الجديدة وإعادة تأهيل وإزدواج الكوبري القديم علي قناة السويس الغربية وإزدواج المسافة بين الإثنين.

ومن المقرر أن يتم استعادة السكة ومحطاتها (خط الفردان القنطرة شرق يير العبد) من مخرج كوبري الفردان وشمالًا حتي القنطرة ليصبح هناك فرعتين الأولي شمالًا باتجاه بورسعيد لتخدم منطقة شرق بورسعيد والثانية في إتجاه الشرق حتي بير العبد والعريش.

المحطة متعددة الاغراض على أرصفة 55 حتى 62 بميناء الإسكندرية:

المحطة يتم تنفيذها على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق.517 مترا، وستكون طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن سنويا،، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، واجمالى تكلفة المشروع ستصل إلى 550 مليون دولار".

الطريق الدائري الأوسطي:

ويشمل تنفيذ مشروع الدائري الأوسطي في القطاع من غرب النيل حتى تقاطعه مع طريق القاهرة الفيوم بطول 25كم والذي 12 عمل صناعي بواقع (10 كباري ونفقين) والذي يدخل ضمن أعمال تنفيذ الدائري الاوسطي الذي يبلغ طوله 156 كم ويمتد من بلبيس الزراعي حتى محور الضبعة.

حيث تقوم الهيئة الهندسية بتنفيذ 7 قطاعات من الطريق بطول 104 كم ووزارة النقل قطاع بطول 22كم ووزاة الاسكان قطاع بطول 30 كم وحيث وتم الإنتهاء من عدد من القطاعات منه مثل (القطاع من بلبيس الصحراوي حتى الاسماعيليلة ومن الاسماعيلية حتى السويس ومن السويس حتى تقاطع السخنة).

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محور روض الفرج:

ويعتبر كوبري روض الفرج المعلق، أضخم كوبري معلق في العالم، ويقع الكوبري المعلق، ضمن المرحلة الثالثة من محور روض الفرج، ويبدأ من ميدان الخلفاوي على كورنيش النيل أمام أبراج أغاخان الجهة المقابلة من النيل بجزيرة الوراق مرورا بمنطقة بشتيل، وهو محور عرضي يربط شمال وشرق القاهرة بطريق الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 39. حيث يبلغ طول المحور 600 كيلو متر، وعرضه يصل الى 64 متر ونصف، و88 متر عض في منطقة الربط بشبرا.

ويتكون المحور من اتجاهين و6 حارات مرورية بكل اتجاه، كما يشمل 31 مطلع ومنزل، 6 منازل ومطالع بالمظلات، 8 مطالع ومنازل بالدائري، 3 منازل في بداية المحور بالخلفاوي، منزلين على كورنيش النيل للقادم من الطريق الزراعي والقادم من وسط القاهرة، و3 منازل بشبرا منها 2 لشارع دولتيان حتى كوبري أبو وافية، ومنزل للكورنيش للمتجه إلى وسط القاهرة، فضلًا عن منزل الكوبري الرئيسي الذي يؤدي إلى ترعة الإسماعيلية حتى محطة الكهرباء.

القوس الشمالي الشرقي من الطريق الدائري الإقليمي:

يبلغ طول الطريق 23.5 كم وعرضه 40 متر ويضم 4 حارات. ويعمل المشروع على ربط محافظات الوجه البحري باستكمال قطاعات الدائري الإقليمي، وربطه شرق وغرب النيل لحل مشكلة الاختناقات المرورية والحد من الحوادث وتشجيع حركة النقل التجاري والزراعي والصناعي بين الأقاليم المختلفة في الدلتا.

كباري شرق القاهرة (الطيران والأميرية والميرغني):

كوبري شارع الطيران او مايعرف بكوبري الشهيد هشام بركات مع تقاطع طريق الأتوستراد يأتي ضمن أعمال تطوير شرق القاهرة، لاستيعاب الكثافات المرورية بميادين مدينة نصر لتصبح بدون تقاطعات ويهدف للقضاء على التكدس المروري بشارع الطيران وتقاطع طريق الأتوستراد عند ميدان الشهيد هشام بركات مما يساهم في انسياب الحركة المرورية، وتقليل أزمنة الرحلات ويبلغ طول الكوبري250 متر ويستوعب 3 حارات مرورية بكل اتجاه بعرض اجمالى20 متر‪.‬

بينما مشروع كوبري ميدان الأميرية يعد من المشاريع القومية التي تسهم في تحقيق السيولة المرورية بالعاصمة ويأتي ضمن خطة الدولة لتطوير ميادين مصر الجديدة ويساهم في القضاء علي الإزدحام المروري بتقاطعات ميدان الأميرية الكثيفة الحركة ويخدم القادم من شارع مرفق المياه والمتجه إلى شارع السواح وكذلك يوجد منزل للمتجه إلى امتداد شارع بورسعيد باتجاه شارع الكابلات وبهذا تتحقق السيولة المرورية سطحيًا، ويبلغ إجمالي طول الكوبري حوالي 630 متر بعرض 3 حارات مرورية.

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أما مشروع كوبري الميرغني تقاطع العروبة وهو عبارة عن كوبري للسيارات بطول 600 متر وعرض 23 متر ويضم 4 حارات مرورية في كل اتجاه.

محاور النيل:

وتم انشاء 12 محورا على النيل بتكلفة 13 مليار جنيه منها 9 محاور قامت بتنفيذها هيئة الطرق والكباري وهم (بنها – الخطاطبة – جرجا – بني مزار – طما – طلخا- الواسطي – ملوي – فوة) بالاضافة إلى 3 محاور قامت بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (روض الفرج – عدلي منصور – تقاطع الطريق الاقليمي جنوب دهشور)

مشروعات الكباري العلوية:

وتم إنشاء ما يقرب من 250 كوبري أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة اجمالية 30 مليار جنيه قامت بتنفيذها هيئة الطرق والكباري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومن أهمها كباري (سندوب - دمنهور - التوفيقية - قوص - دهشور - فوكة - كباري طريق السويس الصحراوي).