أخبار مصر | موقع "رعاية" يقدم 700 جلسة طبية مجانية في مختلف التخصصات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موقع "رعاية" يقدم 700 جلسة طبية مجانية في مختلف التخصصات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة وموقع وتطبيق رعاية ٢٤/٧، توفير ٧٠٠ جلسة فيديو شات مجانية بين المرضى والأطباء في مختلف التخصصات الطبية، في إطار إيمانها بالدور المجتمعي للمؤسسات وللمساهمة في تخفيف العبء عن أبناء الوطن وتقديم أفضل خدمة طيبة يستحقها المواطن في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.

ويأتي بالإضافة لذلك قامت إدارة الموقع، بعمل أكثر من مئة فيديو توعوي عن كورونا قدمه أطباء متخصصون في الأمراض الصدرية والأمراض المتوطنة وأطباء نفسيين وبجانب ذلك تقدم خدمة الدعم النفسي المجاني لمرضى الكورونا وأهلهم وأطباء العزل وذلك عن طريق الشات مع كبار المختصين في الطب النفسي. وأشار الدكتور أحمد المسيري أستاذ الطب النفسي جامعة عين شمس ومؤسس موقع رعاية ٢٤/٧، إلى تحول استخدام الطب عن بعد إلى محرك شديد خلال الشهر الماضي، مع زيادة تفاعلات الرعاية الصحية الافتراضية بوتيرة تصل إلى مليار شخص بحلول نهاية العام، وفقًا لمحللين في Forrester Research، وهذا من شأنه أن يمثل توسعا هائلا من استخدام الطب عن بعد أثناء وجود وباء كورونا وبعد انتهائه بإذن الله. وتابع المسيري: "هل الكورونا رغم سلبياتها ساهم في انتشار ثقافة الطب عن بعد لأن التباعد الاجتماعي أدى إلى بحث الناس عن وسائل للتواصل مع أطبائهم دون الاضطرار إلى الذهاب إلى المستشفيات والعيادات"، مضيفا أن الطب عن بعد وفر الانتقال وهو مفيد جدا في الاستشارات الطبية ووزارة الصحة، وفي بريطانيا الآن مهتمة جدا بنشر مفهوم الطب عن بعد و تطبيقه. واستكمل: "وأعتقد أن مصر يجب أن يكون لها الريادة في نشر هذه الثقافة في الشرق الأوسط" .

ويستخدم الموقع تكنولوجيا الطب عن بعد والذكاء الاصطناعي.

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ويشمل مصطلح الرعاية الصحية عن بُعد مجموعة واسعة من التقنيات والخدمات لتوفير رعاية المرضى وتحسين نظام تقديم الرعاية الصحية ككل.

ويختلف الرعاية الصحية عن بُعد عن التطبيب عن بُعد لأنه يشير إلى نطاق أوسع من خدمات الرعاية الصحية عن بُعد عن التطبيب عن بُعد.

بينما يشير التطبيب عن بُعد على وجه التحديد إلى الخدمات السريرية عن بُعد، يمكن أن يشير العلاج عن بُعد إلى الخدمات غير السريرية عن بُعد، مثل تدريب مقدمي الخدمات والاجتماعات الإدارية والتعليم الطبي المستمر، بالإضافة إلى الخدمات السريرية.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تشمل خدمات الرعاية الصحية عن بُعد "وظائف المراقبة وتعزيز الصحة والصحة العامة".

ويشمل التطبيب عن بُعد استخدام الاتصالات الإلكترونية والبرامج لتوفير الخدمات السريرية للمرضى دون زيارة شخصية.

وتستخدم تقنية التطبيب عن بُعد بشكل متكرر في زيارات المتابعة، وإدارة الحالات المزمنة، وإدارة الأدوية، والاستشارة المتخصصة ومجموعة من الخدمات السريرية الأخرى التي يمكن توفيرها عن بُعد عبر اتصالات الفيديو والصوت الآمنة.