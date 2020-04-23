أخبار مصر | أطعمة بجب الابتعاد عنها خلال شهر رمضان بسبب الكورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أطعمة بجب الابتعاد عنها خلال شهر رمضان بسبب الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفشى (كوفيد-19) أو ما يعرف باسم فيروس كورونا المستجد ، في أنحاء العالم، وتسبب في حالة من الذعر والقلق وحصد آلاف الأرواح، حيث ارتفعت أعداد المصابين به يوميا، لتصل إلى 2 مليون مصاب.

ويحل شهر رمضان الكريم اليوم الجمعة، وتتزين الشوارع بالألوان، وتعد الأطعمة الخاصة بوجبة الإفطار، ولكن هناك أطعمة ينبغي تجنبها.

وتستعرض " الخليج 365" الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها في وجبة الإفطار:

الأطعمة الملحة:



يؤكد خبراء التغذية بأن عدم توازن مستويات الصوديوم في جسم، يؤدي الي شعور بالعطش الشديد اثناء الصيام، لذلك يجب التقليل من تناول المكسرات المملحة، المخللات، رقائق البطاطس المقلية وجميع أنواع الاطعمة التي تحتوي على صوص الصويا.

المشروبات الغنية بالكافيين:



نهى خبراء التغذية من شرب القهوة في وجبة السحور، حيث تؤدي الي الإصابة بالأرق، بالإضافة إلى ان القهوة تصيب بالجفاف أثناء الصيام مما يؤثّر على نضارة البشرة.

الأطعمة الدسمة والمقلية



يوصي أطباء التغذية في شهر رمضان، بضرورة الابتعاد عن تناول مأكولات دسمة او مقلية في السمن أو الزيت مثل أطباق الحلويات، كالزلابية المقلية والكنافة المحمرة في السمن، إلى جانب أطباق المعجنات المختلفة مثل السمبوسة، لأنها تحتوي علي قدر كبير من الدهون التي يقوم الجسم بتخزينها بسرعة.

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كما أن تناول الأطعمة الدسمة بعد ساعات طويلة من الصيام، يسبب مشاكل للمعدة مثل الحموضة وعسر الهضم.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر:



يحذر خبراء التغذية من أكلات، التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل أطباق الحلويات الشرقية الرمضانية والشوكولاتة بالحليب، وذلك لانها تحتوي علي سعرات حرارية عالية تتحول الي دهون، كما انها لا تحتوي على قيمة غذائية، وتتسبب في زيادة الوزن، كما تناولها بشكل يومي يؤدي الي مشاكل صحية.

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة أو المكررة



وهي الوجبات التي تشمل المعجنات، الكعك، الدونات، الكرواسان، والدقيق الابيض، وقد تؤدي الي الإحساس بالشبع لفترة ما يقرب من ٤ ساعات فقط، ثم تشعر بالجوع أثناء الصيام.

المشروبات الغازية والعصائر المصنعة



يعد من أكثر العادات السيئة المتّبعة على مائدة الإفطار والسحور، والتي تحتوي على نسبة سكر مرتفعة تعمل على زيادة الوزن.

كما تسبب هذه العادة مشاكل بالمعدة مثل الإصابة بالانتفاخ والغازات المؤدية إلى عسر الهضم، يوصي الخبراء بشرب الماء أو ماء جوز الهند كبدائل مثالية عن تلك المشروبات الضارة.