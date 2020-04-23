أخبار مصر | مصر تشارك في الاجتماع الافتراضي الأول للجنة النقل بمفوضية الاتحاد الأفريقي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مصر تشارك في الاجتماع الافتراضي الأول للجنة النقل بمفوضية الاتحاد الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اليوم الاجتماع الافتراضي الأول للجنة الفرعية للنقل التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي على المستوى الوزاري، حيث تناول الاجتماع مناقشة تأثير انتشار جائحة كورونا على أفريقيا وقطاعاتها الاقتصادية وبصفة خاصة قطاعات النقل البحري والجوى والتحديات التي تواجه هذا القطاع على مستوى الدول الأفريقية.

كما تم مناقشة الإجراءات الطارئة المتخذة بالدول الأفريقية لمنع انتشار الفيروس المستجد والحد من تأثيرة على قطاع النقل فيما يخص نقل البضائع بصفه عامة والتركيز على خدمات نقل المستلزمات الطبية والمواد الغذائية للدول الأكثر تضررا.

ومن جانبه، أوضح الوفد المصري، كفاءة وفاعلية الموانئ المصرية والتى تعمل بصورة منتظمة على مدار اليوم منذ بداية الأزمة وذلك مع الإلتزام التام بتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات المنصوص عليها طبقا لمعايير المنظمة البحرية الدولية.

وأكد الجانب المصري، أيضا على كفاءة وقدرة الموانى المصرية لتقديم خدمات النقل البحري وأن جمهورية مصر العربية تدعم دائما التعاون مع الدول الإفريقية فى مجال النقل البحري والجوي.

وتم الوصول لإعلان مبدئي توافقي حول تعزيز التعاون المشترك لتقليل الآثار الاقتصادية على قطاعات النقل بالدول الأفريقية.

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وأشاد الحضور بالموقف المصري واستعداد مصر المتواصل لدعم القارة الأفريقية في شتى المجالات وخاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا وطلب الوزراء أعضاء المكتب نقل الموقف المصري المشرف لرئاسة الاتحاد الأفريقي.

الاجتماع تم برئاسة الدكتورة أمانى أبوزيد مفوضة النقل والطاقة والسياحة للاتحاد الأفريقي وحضر الاجتماع نيابة عن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل كل من اللواء بحري رضا إسماعيل – رئيس قطاع النقل البحري واللواء بحري أيمن صالح - مستشار وزير النقل، وشارك في الاجتماع وزراء النقل بالكونغو الديمقراطية وليسوتو وتوجو والصومال وجنوب افريقيا ونائب وزير النقل بليسوتو.

جدير بالذكر أن مفوضية الاتحاد الأفريقي تعتبر الأمانة العامة في الاتحاد الأفريقي، وعلى غرار المفوضية الأوروبية، تمثل هذه المفوضية الجهاز التنفيذي للاتحاد.

أعضاء المفوضية الإجمالي هو 10 أشخاص حيث يوجد رئيس ونائب رئيس وثمانية مفوضين. دور المفوضية الرئيس هو تمثيل الاتحاد الأفريقي والدفاع عن مصالحه تحت رعاية المؤتمر (جمعية رؤساء الدول والحكومات) والمجلس التنفيذي.

وتتمثل مهمة اللجنة في أن تكون محركا للتكامل الأفريقي ومواكبة عملية التنمية في القارة بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد، ومع المجموعات الإقتصادية الإقليمية والمواطنين الأفارقة.

المبادئ التوجيهية لعمل المفوضية هي التبعية والتكامل لجميع الهيئات والمنظمات والمجموعات الإقليمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجميع للوصول إلى الأهداف المرجوة وتحقيق سياسات الاتحاد.