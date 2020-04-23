أخبار مصر | برلماني عن تخفيف ساعات الحظر في رمضان: "قرار حكيم"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني عن تخفيف ساعات الحظر في رمضان: "قرار حكيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، بالقرارات التي اتخذها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقليص عدد ساعات حظر التجوال، ليبدأ في التاسعة مساءً بدلًا من الساعة الثامنة وحتى الساعة السادسة صباحًا، مؤكدًا أنه قرار حكيم سيساهم في عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال "البطيخي" في تصريح إلى بوابة الخليج 365: "إن تقليل ساعات الحظر في رمضان يمنع التكدس قبل وبعد وقت الإفطار، والزحام الذي قد تشهده المواصلات خلال شهر رمضان، خاصة في الساعات الأخيرة قبل بدء الحظر، كما سيعطي مساحة من الوقت للمواطن للجلوس مع عائلته أو اقاربة عقب الإفطار مع أحد من أقاربه ثم الرجوع إلى المنزل مبكرا"، مؤكدًا أن جميع قرارات الحكومة تكون مدروسة بعناية شديدة.
كما علق النائب على قرار، فتح المحال والمراكز التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساء، قائلا: لازم حركة الاقتصاد تمشي مش تقف".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.
وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.