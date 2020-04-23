أخبار مصر | برلماني عن تخفيف ساعات الحظر في رمضان: "قرار حكيم"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني عن تخفيف ساعات الحظر في رمضان: "قرار حكيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، بالقرارات التي اتخذها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقليص عدد ساعات حظر التجوال، ليبدأ في التاسعة مساءً بدلًا من الساعة الثامنة وحتى الساعة السادسة صباحًا، مؤكدًا أنه قرار حكيم سيساهم في عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال "البطيخي" في تصريح إلى بوابة الخليج 365: "إن تقليل ساعات الحظر في رمضان يمنع التكدس قبل وبعد وقت الإفطار، والزحام الذي قد تشهده المواصلات خلال شهر رمضان، خاصة في الساعات الأخيرة قبل بدء الحظر، كما سيعطي مساحة من الوقت للمواطن للجلوس مع عائلته أو اقاربة عقب الإفطار مع أحد من أقاربه ثم الرجوع إلى المنزل مبكرا"، مؤكدًا أن جميع قرارات الحكومة تكون مدروسة بعناية شديدة.

كما علق النائب على قرار، فتح المحال والمراكز التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساء، قائلا: لازم حركة الاقتصاد تمشي مش تقف".