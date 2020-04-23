أخبار مصر | حي النزهة يواصل حملاته للتصدي للبناء المخالف (صور)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حي النزهة يواصل حملاته للتصدي للبناء المخالف (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام حي النزهة بقيادة اللواء خالد عقل، بإزالة طابقين مخالفين للتراخيص، بمساحة 450 متر مربع مسطح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بعدم التهاون مع المخالفين والتصدي لهم بكل قوة.

وقال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، في تصريح خاص إلى الخليج 365، إن حملات الإزالة مستمرة في جميع أرجاء الحي بالتنسيق مع شوطة المرافق، لافتًا إلى إزالة 1750 متر مباني مخالفة على الطوب الأحمر.

حظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية



قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية والندوات الدينية والثقافية التي كانت تعقد خلال شهر رمضان المبارك وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب المحافظ، وفقا لبيان صحفي الثلاثاء، نوابه ورؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات، لمتابعة تنفيذ هذا القرار خلال شهر رمضان المعظم خاصة وأن هذه الفعاليات تضم تجمعات كثيفة حرصا على سلامة المواطنين.

وفي سياق آخر، شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء ومسئولي هيئة نظافة القاهرة، باستمرار حملات ازالة القمامة صباحًا ومساء، مع التركيز على استغلال فترة الحظر في تكثيف أعمال إزالة المخلفات، بالإضافة إلى أعمال تطهير وتعقيم شوارع العاصمة المستمرة يوميا.

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وأكد محافظ القاهرة، في تصريحات صحفية، أن حملات النظافة ورفع للقمامة، تهدف للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وبدأت محافظة القاهرة عملية اصطفاف يومي بمناطق القاهرة الأربعة لعمال ومعدات النظافة خلال فترة الحظر تليها حملات مكثفة بكافة الأحياء لرفع تراكمات القمامة وتطهير وتعقيم الشوارع، حيث أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الحملة التى انطلقت مساء أمس بالمنطقتين الغربية والشمالية وشملت شوارع عابدين والموسكى والترعة البولاقية وخلوصى وروض الفرج ودوران شبرا والخلفاوى والساحل.

متابعة سير عملية صرف معاش تكافل وكرامة



وتابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، سير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج معاش تكافل وكرامة، الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى 19 أبريل الجاري، والتأكد من تقديم كافة التيسييرات وتوافر كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا للمترددين على مكاتب البريد.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة وجود مساحة تسمح بالتباعد بين الراغبين في صرف المعاشات أو تكافل وكرامة لمنع التكدسات والزحام وتطبيق كافة الإجراءات الصحية المعلنة من وزارة الصحة.