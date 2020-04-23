أخبار مصر | سؤال برلماني بشأن الإجراءات الاحترازية لحماية طلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سؤال برلماني بشأن الإجراءات الاحترازية لحماية طلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لحماية طلاب الثانوية العامة أثناء إجراء الامتحانات وآليات منع التجمعات بين الطلبة خصوصا امام المدارس واثناء دخول وخروج الطلاب.

وأشارت عبد العزيز، إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت إجراء امتحانات الثانوية العامة في موعيدها وعدم وجود أي تغيير فيها على عكس السنوات الأخرى، الأمر الذي يتطلب أخذ العديد من الاجراءات الاحترازيه اللازمة لإجراء تلك الامتحانات لا سيما وأن هناك تقريبا مليون طالب في الصف الثالث الثانوي، وفي ظل زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا لا بد من اتخاذ اللازمة لحماية الطلاب، والاعلان عن ذلك لطمئنتهم وأولياء امورهم.

وأوضحت أن الوزارة لم تعلن حتى الآن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في اللجان لحماية الطلبة والمعلمين والحفاظ على صحتهم أثناء أداء الامتحانات، وتطبيق كافة طرق السلامة والوقاية للحفاظ على صحة الطلاب وعدم ظهور اصابات او انتقال عدوى بينهم ليس فقط داخل اللجان ولكن فى فناء المدارس وأمامها، لا سيما وأن أولياء الأمور والطلبة يتجتمعون أمام المدارس.

ولفتت أن هناك حتميه لإعلان الوزارة عن الاجراءات الاحترازيه لطمئنة الجميع فجزء كبير من تركيز الطالب حالتة النفسيه خصوصا مع خروج بعض المطالب بالتاجيل او ايجاد بديل.

وتساءلت عضو مجلس النواب، عن لماذا لا يتم الاستعانه بمراكز الشباب كلجان بحيث تقل الاعداد فى المدارس؟

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن ارتفاع إجمالى المتعافين من فيروس كورونا إلى 935 حالة بعد خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.