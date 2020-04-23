أخبار مصر | سامح عاشور يرد على اتهامات نقيب المحامين: "أسلوب مش محترم" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سامح عاشور يرد على اتهامات نقيب المحامين: "أسلوب مش محترم" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر سامح عاشور نقيب المحامين السابق، فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الخميس، للرد على اتهامات نقيب المحامين الحالي رجائي عطية.

وقال عاشور، إنه كان حريصا على عدم التحدث فيما يخص نقابة المحامين سواء بخصوص البرامج الإصلاحية، التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة وإصلاح شأن المحاماة، ولكن بعد ما تم تداوله ومحاولة تشويه سمعته من خلال عدة روايات جاء ليرد على تلك الاتهامات المنسوبة له.

وتابع، أنه من غير اللائق أن تصل الخصومات بين النقابة الحالية وبينه إلى أسلوب غير شريف، فأصبح يتم اختلاق الأكاذيب والروايات الغير الصحيحة لكي يتم تصفية الخصومات وتشويه السمعة.

ومن ضمن الروايات غير الصحيحة هو عدم تسوية موظف مبلغ مليون و300 ألف جنيه، حيث إن سامح عاشور لم يأخذ أي إجراء ضده، ولكن حينما أثبت أنه تقدم ببلاغ ضده ولا صحة لهذه الرواية، اكتفت النقابة الحالية بالصمت ولم تصدر أي بيان لتبرأة موقفه.

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وتابع: "وفي 22 أبريل الحالي صدر بيان من النقابة الحالية بتوجيه إدارة الشئون المالية فورا في تحقيق في أرض تم تأجيرها عام 2006، وجاء البيان ليثير الشكوك حول رئيس النقابة سامح عاشور".

وأضاف عاشور: "أنه تبين عدم صدق رواية، حيث تم توقيع عقد الأرض عام 1996 بين أحمد الخواجة رئيس النقابة السابق وشركة السندباد، وذلك لبناء منشئات لكي تخدم المصلحة العامة للمحامين، ولكن هذا العقد لم يتم تجديده فيما بعد وقامت النقابة بأخذ مستحقاتها المالية من الشركة".

واستكمل عاشور: "أن البحث في قضية تبديد الأموال النقابة ليس من اختصاص الشئون القانونية، ولكن مثل هذه القضايا تحول إلى النيابة العامة للنظر فيها، حيث الهدف الأساسي من النقابة الحالية هو تشويه فقط".

وأكد عاشور، أن النقابة الحالية لم توثق عقود 500 موظف حتى الآن، ومازالوا يعملون بشكل غير قانوني، كما أنهم عبء على ميزانية النقابة، ويتم تبديد الأموال بسبب الموظفين الجدد.

وناشد رئيس النقابة الأسبق المحامين، بعدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب والتداعيات، وضرورة الحرص على البحث عن مصلحة العامة، لرفع من كفاءة المنظومة بأكملها.