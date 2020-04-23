شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء مدير مستشفى المنشاوي العام بالغربية من منصبه وإحالته للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، قرارا بإعفاء الدكتور متولي احمد متولي أبورية كبير أخصائيين للطب البشرى ومدير مستشفي المنشاوي العام من منصبه، وإحالته التحقيق بناء على الفيديوهات التي ظهر بها وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شمل القرار إيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه.