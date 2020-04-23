شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط تتسلم أجهزة تنفس صناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تبرعات عينية لمستشفى الراجحى مقدمة من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع أيديتا للتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحى والأستاذ محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير في محافظة أسيوط.

وصرحت الدكتورة مها غانم أن تلك التبرعات العينة تأتى في أعقاب بدء تشغيل مستشفى الراجحى كمستشفى عزل لأبناء الجامعة من المصابين بفيروس كورونا المستجد واستقبالها أول حالة مرضية لممرضة بمستشفى أسيوط الجامعي مقدمة شكرها لفضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والسيدة نفين محمد نجاتي مدير مؤسسة أيديتا للتنمية الاجتماعية ،مشيدةً كذلك بما تبذله إدارة الجامعة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والسادة النواب من جهد في إدارة تلك الأزمة، موجهة تحية إجلال وتقدير لكافة الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وعمال من يقفون على خط النار لمواجهة فيروس كوفيد 19.

وقال الدكتور حسن عبداللطيف أن التبرعات المقدمة تشمل 2 جهاز تنفس صناعي وجارى تجهيز إرسال الجهاز الثالث إلى جانب مستلزمات وقائية تشمل ألف كرتونة قفازات طبية، و500 كرتونة ماسك، و350 فيس شليد، و300 كرتونة كحول، و500 جيل وذلك لدعم مستشفى الراجحى وذلك لدعم مستشفى الراجحى في مهمتها الإنسانية والطبية كمستشفى عزل.