شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي مهنئا بن زايد بحلول شهر رمضان: أدام الله الأمن والسلام والتقدم للإمارات الشقيق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الخميس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى مساء الخميس، اتصالا هاتفيًا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها الشقيق كل الأمن والسلام والتقدم.
من جانبه بادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس السيسي، التهنئة بحلول الشهر الفضيل داعياً الله بدوام الامن والاستقرار والازدهار لمصر ولشعبها الشقيق.
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