شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. كيف تصلى التراويح فى البيت خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص المسلمون على إحياء سنة التراويح بشهر رمضان المبارك، ونظرًا للظروف التى يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وغلق المساجد يقدم ”الخليج 365” كيفية الصلاة جماعة فى المنزل وذلك على الترتيب التالى: 1- إذا صلَّى الرَّجل بزوجته جماعةً؛ وقفت الزَّوجة خلفَه. Advertisements 2- إذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة؛ صلَّى الولد عن يمينه، وصلَّت زوجتُه خلفَه. 3- إذا كان للرَّجل أولادٌ ذكورٌ وإناثٌ وزوجةٌ؛ صلَّى الذُّكورُ خلفه في صفٍّ، وصلَّت الزَّوجة والبنات في صفٍّ آخر خلف الذُّكور.







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