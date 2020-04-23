شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك بالاجتماع الافتراضى للجنة الفرعية للنقل بمفوضية الإتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليوم الخميس الاجتماع الافتراضى الأول للجنة الفرعية للنقل التابعه لمفوضية الإتحاد الأفريقي على المستوى الوزارى وذلك برئاسة الدكتورة أمانى أبو زيد مفوضة النقل والطاقة والسياحة للإتحاد الأفريقي وحضرالاجتماع نيابة عن المهندس كامل الوزير وزير النقل كل من اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء بحري أيمن صالح - مستشار وزير النقل .

وشارك فى الاجتماع السادة وزراء النقل بالكونغو الديمقراطية و ليسوتو و توجو و الصومال و جنوب افريقيا و نائب وزير النقل بليسوتو، تناول الإجتماع مناقشة تأثير انتشار جائحة كورونا على إفريقيا وقطاعاتها الإقتصادية وبصفه خاصة قطاعات النقل البحري والجوى والتحديات التى تواجه هذا القطاع على مستوى الدول الإفريقية

وناقش الاجتماع الإجراءات الطارئة المتخذة بالدول الإفريقية لمنع إنتشار الفيروس المستجد والحد من تأثيرة على قطاع النقل فيما يخص نقل البضائع بصفه عامة والتركيز على خدمات نقل المستلزمات الطبية والمواد الغذائية للدول الأكثر تضررا .

وأكد الوفد المصري كفاءة وفاعلية الموانئ المصرية والتى تعمل بصورة منتظمة على مدار اليوم منذ بداية الأزمة وذلك مع الإلتزام التام بتطبيق التدابير الإحترازية والإجراءات المنصوص عليها طبقا لمعايير المنظمة البحرية الدولية .

كما شدد الجانب المصري وفق بيان صحفى لوزارة النقل على كفاءة وقدرة الموانى المصرية لتقديم خدمات النقل البحري وأن مصر تدعم دائما التعاون مع الدول الإفريقية فى مجال النقل البحري والجوى.

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واتفق الاجتماع على إعلان مبدئي توافقى حول تعزيز التعاون المشترك لتقليل الآثار الإقتصادية على قطاعات النقل بالدول الإفريقية .

وأشاد الحضور بالموقف المصري واستعداد مصر المتواصل لدعم القارة الأفريقية في شتى المجالات و خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا وطلب الوزراء أعضاء المكتب نقل الموقف المصري المشرف لرئاسة الاتحاد الأفريقي.