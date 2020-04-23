شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفى لـ 8 شهور .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن الوزارة قامت بعمل غرفة عمليات لمتابعة توافر السلع بكافة منافذ الوزارة، موضحا أن الوزارة طرحت نظام الكوبونات من أجل عمل خصومات للمواطنين غير القادرين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن الاحتياطى الاستراتيجى أمن ويكفى مصر، حيث لا يقل الاحتياطي الاستراتيجي لأى سلعة رئيسية للمصريين عن 3 شهور، موضحا أن لدى مصر مخزون استراتيجى من القمح يكفى 3 شهور، وبدأ موسم التوريد حيث من المقرر أن تستقبل مصر 3,6 مليون طن سيجعل المخزون الاستراتيجي من القمح يكفى لـ 8 شهور.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفى لـ5 شهور، والأرز يكفى لـ 4 شهور ونصف، والمكرونة أيضا 4 شهور ونصف، وكذلك اللحوم والدواجن لدينا مخزون استراتيجى يكفى 11 شهر، واللحوم المجمدة 9 شهور، حيث لا يوجد أي نقص في أي سلعة رئيسية.

وفى وقت سابق تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة يفيد باستلام 180 ألف طن من محصول القمح المحلي في الأسبوع الأول منذ فتح باب التوريد في 15 إبريل 2020، وهو ما يعكس إقبال المزارعين على التوريد.

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وأكد المصيلحي على استمرار عملية توريد القمح المحلي وذلك في كافة لجان ومواقع الاستلام بكافة محافظات الجمهورية، على أن تبدأ اعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان المعظم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً مع استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.

وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنظيم دخول سيارات الموردين فى أماكن استلام القمح المحلى منعا للتزاحم كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأنه يتم استلام الأقماح بسعر 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط لاستخدامة فى انتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين طوال الوقت.