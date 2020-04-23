شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نصائح منظمة الصحة العالمية لرمضان آمن فى ظل تفشى كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت منظمة الصحة العالمية، نصائح لقضاء شهر رمضان الكريم بشكل آمنن فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونشرت منظمة الصحة العالمية بمصر عبر حسابها الرسمى بتويتر، نصائح لمنع تفشى جائحة الفيروس التاجى خلال شهر رمضان :" يجب دائما مراعاة التباعد الجسدي مسافة ١ متر بين الأشخاص في جميع الأوقات".



منظمة الصحة العالمية بمصر



منظمة الصحة العالمية

Advertisements

وشددت على ضرورة اتخاذ تدابير وتقليل التجمعات فى شهر رمضان ومنها، النظر فى إقامة الفعاليات فى مكان مفتوح إن أمكن، وضمان تهوية جيدة إذ كان المكان مغلق".

وفى سياق متصل أصدر الدكتور أحمد بن سالم المنظرى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، بيانا هنأ فيه المسلمين بشهر رمضان الكريم. وقال المنظرى خلال البيان: أنه يحتفي نحو مليار ونصف مليار مسلم حول العالم ببداية شهر رمضان المبارك في نهاية هذا الأسبوع. وبينما يرتبط هذا الشهر الكريم بعادات اجتماعية ودينية راسخة، تؤثر علينا في الوقت الحالي جائحة عالمية على نحو فريد وغير مسبوق.

وأضاف: سنحتفل في هذا الشهر الكريم بما اعتدنا عليه من شعائر ولكن بطريقة جديدة، وذلك يتطلب منا جميعاً إدخال بعض التغييرات وتقديم بعض التنازلات للحفاظ على صحتنا وصحة مجتمعاتنا وأحبائنا.

وتُنفِّذ البلدان حول العالم، لحماية سكانها، تدابير للحدّ من التجمعات الجماهيرية وغيرها من الأحداث الاجتماعية، استناداً إلى تقييم المخاطر الذي تجريه للوضع على أرض الواقع. وهذه التدابير ضرورية لكسر سلاسل انتقال العدوى والوقاية من إصابة أشخاص آخرين. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات مَرَضْية سابقة الوجود والأكثر عُرضة للخطر، تعد هذه التدابير الوقائية بالغة الأهمية ومُنْقِذَة لِلْحَيَاة.