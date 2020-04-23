شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم بحوث الصحة الإنجابية بـ"القومي للبحوث" ينصح الحامل حول صيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يدور الحديث دائما عند حلول شهر رمضان المعظم علي أثر الصيام علي المرأة الحامل و مدي إمكانية الصيام لها و ما هي المحاذير و الشروط الواجب توافرها قبل الإقدام علي الصوم في هذا الشهر الفضيل إن كان ممكنا لها الصيام و الذي بد أ في الزحف رويدا رويدا علي شهور الصيف و في الأعوام القليلة المقبلة سيذهب الناس إلي المصيف في شهر رمضان الكريم.

وفى هذا الإطار يقول الدكتور أسامة عزمى رئيس قسم بحوث الصحة الإنجابية بالمركز القومى للبحوث أنه يمكن أن تصوم السيدة الحامل في رمضان و لكن بمحاذير و شروط خاصة و بعد استشارة الطبيب أو الطبيبة المتابعة لحالتها و حالة الجنين الصحية0 و لكن معظم السيدات الحوامل حتي اللآتي لا يصمن في رمضان تتغير عاداتهن الغذائية في هذا الشهر من حيث عدد و نوعية الغذاء المتناول في رمضانؤ حيث أنه من المعروف أن الأنسان يتناول وجبتين فقط في رمضان و كثير من السيدات الحوامل لا يأكلن إلا مرتين فقط حتي المفطرات منهن خجلا من تناول الغذاء بينما الجميع صائمون كما تكثر الحلويات و النشويات و العادات الغذائية الغير صحية علي الإطلاق لكل الناس و بالأخص للمرأة الحامل و سنتناول في هذا المقال ما يجب تناوله و مواعيد و عدد مرات و نوعية الأكل.

وأكد الاستاذ بالمركز القومى للبحوث ، أنه يمكن أن يسمح بالصيام للمرأة الحامل في الشهور الستة الأخيرة من الحمل إذا لم تكن تعاني من أى مشاكل صحية تمنعها من أداء هذه الفريضة الإسلامية التى يحرص كل الناس علي الوفاء بها في ميعادها،علي أن تتناول السيدة في الإفطار ما تحتاجه من بروتينات و نشويات و دهون بكمية كافية و أيضا الإكثار من تناول الفاكهة و السلطة الخضراء لما تحتويه علي العديد من الأملاح و الفيتامينات.

وأوضح الدكتور أسامة عزمى ، أن الجنين يتناول ما يحتاجه من مواد أولية مثل السكريات و الأحماض الأمينية و الفيتامينات و خلافه عن طريق الحبل السري و المشيمة و ذلك مما يتوافر في دم الأم و الجنين لا يتغذي طوال الوقت و لكنه مثل الشخص البالغ له أوقات و مواعيد للأكل و لكنها علي فترات متقاربة و متعددة و إذا لم يجد الجنين الغذاء الكافي له فأنه يتأثر بذلك فيبدأ أولا في التوقف عن الحركة للمحافظة علي كمية الطاقة المخزونة لديه لتوفيرها للأعضاء الأساسية بالجسم مثل المخ و القلب و الغدة فوق الكلوية و إذا طالت فترة حرمان الجنين من الغذاء لعدة أسابيع فيبدأ في حرق كمية الدهون الموجودة بالكبد و العضلات و خلافه و هنا يتعرض الجنين لنقص النمو و يعاني من إختلال في التمثيل الغذائي و يولد طفل قليل الوزن له مشاكل صحية كثيرة.

وتابع رئيس قسم بحوث الصحة الإنجابية بالمركز القومي للبحوث ، ليس هذا ما يحدث للجنين في شهر رمضان المعظم إذا ما قررت الأم أن تصوم الشهر الكريم لأنه بالرغم من عدم توافر الغذاء المطلوب للجنين بعد أربعة ساعات من الصيام و لكن يتم أمداد الجنين من المخزون المتوافر بجسم المرأة و لكن ستلاحظ الأم قلة أو عدم حركة الجنين طوال النهار و عند موعد الإفطار و بدأ سريان المواد الغذائية و خصوصا السكريات إلي دم الأم و منها إلي المشيمة ثم الجنين يبدأ في الحركة بعدها مباشرة، و علي هذا فلا ينصح بالصيام لمن تعاني من الأنيميا الحادة أو نقص السكر أو التعرض لحالات الإغماء المتكررة و علي هذا فيمكن للأم الصيام بدون التخوف من أن يتأثر الجنين من جراء الصيام.

واستطرد الدكتور أسامة عزمى ، أن هذا الكلام ينطبق فقط علي السيدات الحوامل الآتي لا يعانين من أي مشاكل صحية أثناء الحمل مثل إرتفاع ضغط الدم أو سكر الحمل و أيضا نمو الجنين قبل البدء في الصيام مثاليا و المشيمة لا تعاني من تكلسات أو ضمور.

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و أوضح ،انه يجب أن تقوم السيدة الحامل في وجبة الإفطار بتناول التمر لما يحتويه من سكريات سهلة الهضم و معادن يكون الجسم فس أمس الحاجة إليها بعد ساعات الصيام ثم تبدأ في تناول الشربة و معها بعض الفطائر الطازجة ثم تتوقف عن الطعام و تقوم لأداء صلاة المغرب و هذا لأن هذا يعطي الفرصة للمعدة للبدأ في العمل بعد ساعات الكسل الطويلة و يمنع الشعور بالتعب و الأحساس بعدم القدرة علي التركيز و أنتفاخ و حرقان المعدة و القولون بعد تناول الإفطار الثقيل مرة واحدة و هو ما تشكو منه معظم السيدات الحوامل اللآتي قمن بالصيام ثم أفطرن مرة واحدة، و بعد صلاة المغرب تبدأ السيدة في تناول السلطة الخضراء و الكثير من البروتينات مثل اللحمة أو الفراخ أو الأسماك و خلافه مع تناول أي صنف من الخضروات و الإقلال من العيش و الأرز و المكرونة ثم بعد نصف ساعة يمكن للمرأة من تناول قطعة أو قطعتين من الحلوي مع تعاطي الأدوية و الفيتامينات التي أوصي بها الطبيب المباشر لحالتها مع تناول كوب كبير من اللبن

و نصح الدكتور أسامة عزمى أنه في الساعة الحادية عشر مساءا يجب ان تتناول السيدة ساندويتش من الجبن مع طبق سلطة كبير أما في السحور فلابد من تناول معلقتين عسل أبيض و بيضة مسلوقة مع كوب زبادي علي الأقل مع وجبة السحور التي لابد أن تأخير موعدها حتي آخر وقت ممكن قبل موعد الأمساك مباشرة مع شرب حوالي 2-3 لتر من المياه و السوائل إثناء فترة الإفطار مع كوب لبن كبير أيضا لمنع الحموضة أثناء فترة الصيام.

وتابع يدور التساؤل في إمكانية الحمل في المصيف وهل هناك بعض الاحتياطات الآخري و التى يجب علي السيدة الحامل الأخذ بها في هذه الحالة أم تنطبق عليها نفس الشروط السابقة ، وبداية يجب أن نوضح أن المصيف يلزمه تغيير بعض أنماط الحياة مثل كثرة السهر وعدم انتظام الوجبات الغذائية مع تناول الوجبات الجاهزة أو تناول الطعام خارج المنزل ولذلك ننصح باتباع النصائح التالية

أولا يجب عدم الإفراط في المرطبات أو الأيس كريم أو الحلويات حتي لاتزيد المرأة زيادة كبيرة أثناء هذه الفترة

ثانيا : يجب المحافظة قدر الأمكان علي مواعيد النوم مبكرا مع عدم السهر لفترات طويلة لأن هذا يؤدي إلي الشعور بالاجهاد والتعب من أي مجهود

ثالثا : يجب أن تلتزم المرأة الحامل بعدم الجلوس تحت أشعة الشمس مباشرة أثناء الصيام لأنها أكثر عرضة لفقد السوائل من الجسم وهو ما يعرضها لبعض المشاكل الصحية مثل تعرضها لضربات الشمس وحرق الجلد و الجفاف الذي قد يساعد في حدوث جلطات بالساق