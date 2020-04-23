شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمصريين: شهر رمضان يأتي هذا العام في ظل حالة فريدة من التكاتف والتلاحم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ«خالص التهنئة لشعب مصر العظيم أعاده الله علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات». وقال السيسي، عبر حسابه على «فيس بوك»: «يأتي شهر رمضان المبارك هذا العام في ظل حالة فريدة من التكاتف والتلاحم نعيشها جميعاً ونتضرع فيها إلى الله سبحانه وتعالي أن يحفظ بلدنا وشعبها العظيم ويمنحنا القدرة على مواجهة المخاطر والتحديات، حفظ الله مصر والمصريين وسائر شعوب الأرض». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 3,659

تعافي 935

وفيات 276

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