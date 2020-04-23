شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم الشكر للمساعدات المصرية وتطورات سد النهضة.. تفاصيل مكالمة شكري ووزير الخارجية الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، حيث قام الجانبان بتناول آخر مستجدات انتشار فيروس «كورونا» والجهود الوطنية التي تُبذل على مستوى البلدّين للتصدي للجائحة والتخفيف من آثارها السلبية على الاقتصاد.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ، في بيان، الخميس، بأن الوزير «بومبيو» أعرب، من جانبه، عن شكره للمبادرة المصرية لتقديم إمدادات طبية للولايات المتحدة للمساهمة في مواجهة فيروس «كورونا» المُستجد، والتي تبرهن على علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين.

وأضاف حافظ أن وزيري الخارجية «شكري» و«بومبيو» استعرضا خلال الاتصال الهاتفي عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك ومن بينها آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة.