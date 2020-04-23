شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: «عشت اليوم اللي مصر أرسلت مساعدات لأمريكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رجل صالح ووجه حلو وله علاقة طيبة ومباركة مع ربنا وربنا يكرمه ويحفظه ويحشرنا معاه في الجنة، وإحنا محظوظين بهذه الفترة.

وأعرب الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، على فضائية «dmc»، اليوم الخميس، عن سعادته بإرسال مصر مساعدات طبية للولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة كورونا، معقبًا: «أنا مش مصدق نفسي أني عشت وشوفت مصر ترسل مساعدات لأمريكا والصين وإيطاليا وإن كانت رمزية».

وتابع: «إيه دا يا جدع، إيه العظمة دي”، مبديًا إعجابه بحديث رئيس الوزراء عن أزمة كورونا اليوم، وهو يحمد الله ويرجع الأمر إليه، حسيت أننا مع ناس أمناء معانا ومع أنفسهم».