شكرا لقرائتكم خبر عن مليون جرعة فيتامين «د» لدعم الجيش الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عليوة، مدير العلاقات العامة بإحدى الشركات الوطنية للصناعات الدوائية، التبرع بمليون جرعة مجانية من «أوسوفورتين»، الذي يزيد من فيتامين «د»، لدعم الجيش الأبيض تقديرا لدور الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، وأنه جار التواصل مع وزارة الصحة لتوزيعها.

وقال «عليوة» إن الشركة تبرعت، منذ أشهر، بمليون جرعة مجانية من أقراص فيتامين «د»، وذلك لدعم صحة المرأة وتمكينها، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، موضحا أن الإدارة العامة لبرامج التغذية بوزارة الصحة وضعت الحصول على العناصر الغذائية وأهمية فيتامين «د» ضمن أهم 5 طرق غذائية لتحسين وظيفة جهاز المناعة ومقاومة الجسم للعدوى بفيروس كورونا والتحسن بسرعة عند الإصابة.

وأضاف: «يعتبر فيتامين «د» من أوائل خطوط الدفاع المناعية للجسم، والحصول على كورس منه لمدة 3 أشهر يكون كافيا في كثير من الحالات».