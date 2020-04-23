العاملون باللنشات السياحية بالبحر الأحمر يناشدون الرئيس لإنقاذ أسرهم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ناشد المئات من العاملون باللنشات السياحية بمختلف مدن محافظة البحر الأحمر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعمهم ماليا ومساواتهم بالعاملين بقطاع السياحة، في ظل أزمة كورونا، وتوقف حركة السياحة، ما أثر على أسرهم، وأن الإعانات التي أقرها صندوق إعانات الطوارئ للعمال لم يشملهم، حيث شملت العاملين بالمنشآت السياحية، والبازارات والعاملين بغرفة الغوص.
وأكد الريس أحمد حمدان، أن عدد العاملين باللنشات السياحية يتراوح ما بين ١٠٠٠ إلى ١٥٠٠ أسرة، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لمساندة المواطنين لتخطي تلك الأزمة، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، إلا أن العاملين بقطاع اللنشات البحرية حتى الآن لم تشملهم أي إعانات مالية حتى الآن.
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