شكرا لقرائتكم خبر عن «المترو» يعدل مواعيد تشغيل القطارات في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن جدول مواعيد آخر قطارات الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق خلال أيام الحظر بعد صدور التعليمات الجديدة.

وقررت الشركة أن يكون قيام آخر قطار بالخط الأول من حلوان الساعة ٨:١٥ مساء، ومن المرج ٨:٣٠ مساء، وبالنسبة للخط الثاني تقرر أن يكون قيام آخر قطار من شبرا الخيمة أو المنيب الساعة ٨:٣٥ مساء، وبالنسبة للخط الثالث تقرر أن يكون آخر قطار من العتبة الساعة ٨:٤٥ مساء ومن نادي الشمس ٨:١٥ مساء.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن، الخميس، أن إجراءات حظر تحرك المواطنين ستستمر من التاسعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي خلال شهر رمضان، بداية من صباح غد الجمعة، كما أعلن إعادة السماح بفتح المحال والمراكز التجارية حتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع، مع الحرص على تخفيض العمالة في كل مؤسسات الدولة، كما هو متبع في السابق.