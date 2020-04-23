شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسجل 115 وفاة جديدة بفيروس كورونا و3116 إصابة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت تركيا اليوم الخميس، تسجيل 115 وفاة جديدة بفيروس كورونا و3116 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس حزب المستقبل التركى، أحمد داود أوغلو، إنه لم يتورط في الأحداث التي وقعت في سوريا بعكس الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التى ردد عبارة "سنؤدى صلاة الجمعة في المسجد الأموى".

وأكد رئيس حزب المستقبل التركى أحمد داود أوغلو في مقابلة تليفزيونية أن انضم إلى حزب العدالة والتنمية في أصعب أوقاته حينما كانت هناك دعوات لإغلاق الحزب، مشيرا إلى أنه ترك الحزب في أقوى فتراته وترك الساسية من أجل تنفيذ وعوده.

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ولفت أوغلو إلى أن تركيا ملك الجميع وليست حكرا على جماعة بعينها ولا يمكن لأحد استخدام لغة الكراهية ضد آخرين، موضحا أن عدم تطبيق العدالة في تركيا يعرض بقاء الدولة للخطر في ظل ضعف مجلس الشعب حيث لم يكن المجلس بهذا الضعف والوهن من قبل ، مؤكدا أنه تم استقطاب تركيا وتقسيمها إلى فريقين في ظل الهشاشة الاقتصادية التي تعيشها تركيا.

وفيما يخص فيروس كورونا، قال أوغلو إن حكومة العدالة والتنمية قد ارتكبت أخطاء فادحة بعد ظهور الفيروس في يناير مشددا على تأخر تركيا في اتخاذ أية إجراءات حتى مارس الماضى دون أن يخرج أحد ويتحدث، مضيفا "لم يتخذوا اجراءاتهم ولا تدابيرهم عندما كانت حالات الوفيات في إيطاليا وإيران في ذروتها".