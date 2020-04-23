شكرا لقرائتكم خبر عن إليزابيث وارن مرشحة الانتخابات الأمريكية السابقة تعلن وفاة شقيقها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السيناتور عن ولاية ماساتشوستس والمرشحة الرئاسية السابقة إليزابيث وارين اليوم الخميس، وفاة أحد أشقائها بسبب فيروس كورونا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلنت وارن على تويتر: "أخي الأكبر ، دون ريد ، توفي متأثرا بفيروس كورونا مساء الثلاثاء. انضم إلى القوات الجوية في سن 19 وقضى حياته المهنية في الجيش ، بما في ذلك خمس سنوات ونصف السنة في القتال في فيتنام. كان ساحرًا ومضحكًا ، قائدًا طبيعيًا ".

نشرت صورًا عائلية ولقطة له وهو يخدم في القوات الجوية. توفي في أوكلاهوما ، حيث عاش ، هو والأخوين الآخرين في مجلس الشيوخ.

ولدت وارن ، 70 عامًا ، في أوكلاهوما سيتي ، أوكلاهوما.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه غالبًا ما ذكرت وارن خدمته العسكرية في حملتها الانتخابية.

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ولم تكشف وارن من قبل عن أن شقيقها أثبت أنه إيجابي للفيروس. وفقًا لصحيفة بوسطن جلوب ، تم إدخاله إلى المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي في فبراير ، ثم انتقل إلى مركز إعادة التأهيل ، الذي شهد حالات أخرى من فيروسات التاجية. وقد نُقل لاحقًا إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى قريب ، حيث توفي.

أفادت الصحيفة أن شقيق وارن ولد في عام 1933 ودرس في جامعة أوكلاهوما ، لكنه لم يتخرج ، قبل التجنيد في القوات الجوية . وحصل على العديد من الأوسمة قبل تقاعده في عام 1973 كضابط برتبة ملازم وبدء أعمال تجارية بالتفصيل التلقائي.

انسحبت وارن من السباق الرئاسي في مارس وأيدت المرشح الديمقراطي المفترض ، جو بايدن ، في وقت سابق من هذا الشهر.