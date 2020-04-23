شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: رمضان هذا العام يأتى فى ظل حالة فريدة من التكاتف والتلاحم نعيشها جميعاً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن شهر رمضان المبارك يأتي هذا العام فى ظل حالة فريدة من التكاتف و التلاحم نعيشها جميعاً و نتضرع فيها إلي الله سبحانه و تعالي أن يحفظ بلدنا و شعبها العظيم و يمنحنا القدرة على مواجهة المخاطر و التحديات .
وأضاف الرئيس في تغريدات علي صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، "أنه مع حلول شهر رمضان المبارك ..أتقدم بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم أعاده الله علينا و على الشعوب العربية و الإسلامية بالخير و اليمن و البركات" .
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