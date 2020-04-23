شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ انطاليا التركية يسب مواطناً سخر منه: راس بيضة بلا أصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سب محافظ انطاليا التركية منير كارال اوغلو مواطناً تركيا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث سخر ذلك المواطن من تعامل الحكومة التركية مع الفقراء والنساء الأرامل.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن محافظ انطاليا منير كارال اوغلو أعلن على حسابه على موقع تويتر عن زيادة معاشات برنامج كفالة الأسرة اليتيمة الموجه للنساء الارامل من 550 الى 650 ليرة شاكرا رئيس الجمهورية ووزيرة التضامن الاجتماعي باسم المواطنين .

وكتب احد لمواطنين رده على هذه التغريدة قائلا : لقد اعجبتنا التغريدة فهم قد فعلوا الكثير . فهذه الارقام ليست لإشباع البطن ولكن لأغلاق فم المواطن . ياله من عار فانتم لا تعرفون دعاء المظلوم ولا الامه التي تسوقونها كالخراف لكنه هناك يوم القيامة، ليرد المحافظ على المواطن ساببا اياه وقائلا فيما معناه : انت راس بيضة بلا هوية أو أصل

قال رئيس حزب المستقبل التركى، أحمد داود أوغلو، إنه لم يتورط في الأحداث التي وقعت في سوريا بعكس الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التى ردد عبارة "سنؤدى صلاة الجمعة في المسجد الأموى".

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وأكد رئيس حزب المستقبل التركى أحمد داود أوغلو في مقابلة تليفزيونية أن انضم إلى حزب العدالة والتنمية في أصعب أوقاته حينما كانت هناك دعوات لإغلاق الحزب، مشيرا إلى أنه ترك الحزب في أقوى فتراته وترك الساسية من أجل تنفيذ وعوده.

ولفت أوغلو إلى أن تركيا ملك الجميع وليست حكرا على جماعة بعينها ولا يمكن لأحد استخدام لغة الكراهية ضد آخرين، موضحا أن عدم تطبيق العدالة في تركيا يعرض بقاء الدولة للخطر في ظل ضعف مجلس الشعب حيث لم يكن المجلس بهذا الضعف والوهن من قبل ، مؤكدا أنه تم استقطاب تركيا وتقسيمها إلى فريقين في ظل الهشاشة الاقتصادية التي تعيشها تركيا.

وفيما يخص فيروس كورونا، قال أوغلو إن حكومة العدالة والتنمية قد ارتكبت أخطاء فادحة بعد ظهور الفيروس في يناير مشددا على تأخر تركيا في اتخاذ أية إجراءات حتى مارس الماضى دون أن يخرج أحد ويتحدث، مضيفا "لم يتخذوا اجراءاتهم ولا تدابيرهم عندما كانت حالات الوفيات في إيطاليا وإيران في ذروتها".