شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تمهد لعودة الحياة الطبيعية.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الحكومة تمهد لعودة الحياة الطبيعية.. مدبولى: تعاملنا مع أزمة كورونا بتوازن.. حظر التجوال من الـ 9 مساء لـ 6 صباحا خلال رمضان.. عودة العمل تدريجيا بالشهر العقارى والمحاكم والسماح للمرور بترخيص المركبات الجديدة.. فتح المراكز التجارية والمحلات طوال الأسبوع حتى الخامسة مساء.. إعلان موعد امتحان الثانوية العامة والسنوات النهائية بالجامعات فى النصف الثانى من رمضان.. «إجراءات أشد قسوة» إذا ارتفعت الإصابات.. الحظر مرتبط بسلوكيات المواطنين.. نراقب الأوضاع أسبوعيا.. ونتحرك كحومة بأسس علمية واضحة.

ـ الحكومة تمهد لعودة الحياة الطبيعية.. مدبولى: تعاملنا مع أزمة كورونا بتوازن.. حظر التجوال من ال 9 مساء ل 6 صباحا خلال رمضان.. عودة العمل تدريجيا بالشهر العقارى والمحاكم والسماح للمرور بترخيص المركبات الجديدة.. فتح المراكز التجارية والمحلات طوال الأسبوع حتى الخامسة مساء.. إعلان موعد امتحان الثانوية العامة والسنوات النهائية بالجامعات فى النصف الثانى من رمضان.. «إجراءات أشد قسوة» إذا ارتفعت الإصابات.. الحظر مرتبط بسلوكيات المواطنين.. نراقب الأوضاع أسبوعيا.. ونتحرك كحومة بأسس علمية واضحة

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