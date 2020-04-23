شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف البريطانية تنعى الطبيب ذو الأصول المصرية مدحت عطا الله ضحية كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الطبيب البريطانى من أصول مصرية، الدكتور مدحت عطا الله، والذى وافته المنية بعد إصابته بفيروس كورونا.

ووصفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأنه "إنسان مميز للغاية" و "بطل حقيقي" فى هيئة الخدمات الصحية البريطانية.

وتوفي مدحت عطا الله بعد العلاج في مستشفى دونكاستر رويال (DRI) ، حيث كان يعمل كاستشاري أمراض الشيخوخة ، حسبما قال بيان المستشفى يوم الخميس.

وانتقل الدكتور عطا الله إلى بريطانيا من مصر قبل حوالي 20 عامًا ، وقال زملاؤه إنه يعتني بالمسنين في ثلاث قارات ، بما في ذلك عبر شمال إنجلترا.

وفي بيان ، قال المدير الطبي في مستشفيات دونكاستر وباسيتلو التعليمية تيم نوبل والرئيس التنفيذي ريتشارد باركر: "بحزن شديد نعلمكم أن زميلنا ، الدكتور مدحت عطاالله ، قد وافته المنية بعد إصابته بكوفيد19 فى مستشفى دونكاستر رويال".

وأضاف البيان " أن الدكتور عطا الله ، وهو زميل يتمتع بشعبية ويحظى باحترام كبير ، إنسانًا مميزًا للغاية مارس الطب في ثلاث قارات طوال حياته المهنية ، مما أثر على حياة الكثيرين بطريقة إيجابية. لقد كان رجلًا لطيفًا حقًا وسنفتده جميعًا بشكل كبير."

وانضم الدكتور عطا الله انضم إلى صندوق المستشفى في عام 2014 وكان استشاريًا في طب الشيخوخة.

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وقال البيان: "لقد كنا محظوظين لأننا عملنا معه لسنوات عديدة قبل ذلك ، منذ وصوله إلى المملكة المتحدة في أوائل عام 2000 ، حيث كان يعتني بالعديد من المرضى المسنين في المستشفيات في جميع أنحاء شمال إنجلترا.

وأضاف: "نود أيضا أن نتوقف لحظة لنشكر الزملاء الذين اهتموا بمدحت أثناء مرضه ، والذين فعلوا كل ما في وسعهم لرعايته ودعمه وهو يقاتل بشجاعة ضد كوفيد-19.

وأعرب القائمون على المستشفى فى بيانهم " نشارك أعمق تعازينا لأخ وأخت د. عطاالله ، وأحبائهم في مصر ، ونطلب من وسائل الإعلام احترام رغباتهم خلال هذه الفترة الصعبة للغاية".