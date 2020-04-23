شكرا لقرائتكم خبر عن «القدس» تتصدر أكثر المدن إصابة بفيروس كورونا في الأراضي المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية بيانات عن أكثر المدن ارتفاعاً في الإصابات بفيروس كورونا المستجد ، وأوضحت الوزارة أنه يستدل من بيانات الوزارة أن القدس المحتلة تتصدر قائمة التجمعات السكانية التي سجلت فيها اكثر الإصابات بكورونا، حيث بلغ عدد حاملي الفيروس 3061 تليها مدينة بني براك التي تأكد إصابة 2588 من سكانها.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 191، فى حين وصل عدد المصابين إلى 14592 مصابا، وسجلت الصحة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - حالتى وفاة بالفيروس لمسنين من نزلاء مركز لعلاج الزهايمر فى رمات غان.

وصرحت مصادر بالصحة الإسرائيلية، بأن عدد المصابين بحالة خطيرة بلغ 136 مصابا، منهم 107 موصولين بأجهزة تنفس صناعي، في حين بلغ عدد المتعافين 5334، وأن عدد الحالات النشطة التي تخضع للمتابعة الصحية حاليا 9067 حالة.

فيما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة انه سجلت 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في اراضي السلطة الفلسطينية، احداها لممرض يبلغ 30 عاماً من الظاهرية يعمل في مستشفى المطلع، و5 اصابات في حي الثوري ومخيم شعفاط وجبل المكبر.

وأضافت الكيلة أن مجموع الاصابات في اراضي السلطة الفلسطينية يرتفع بهذا الى 480 إصابة، مشيرة الى انه تم تسجيل 5 حالات تعافي لمصابين لترتفع حصيلة المتعافين الى 92. ولفتت الكيلة الى ان العدد الاجمالي للفحوصات وصل الى حوالي 27 الف فحص.

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