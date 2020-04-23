شكرا لقرائتكم خبر عن بعد المطالبه بإلغائه.. معلومات مهمة عن مشروع البحث.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام القلية الماضية جدل كبير بين أولياء الأمور والطلاب ومطالب بإلغاء مشروع البحث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، الخليج 365" يوضح فى التقرير التالى أبرز المعلومات المهمة عن مشروع البحث والتي يجب أن يلتزم بها الطالب وولى أمره.

ـ لم يتم إلغاء البحث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية.

ـ طلاب النقل يعملون على مشروع البحث وفقا للمدة الزمنية المحددة.

ـ يتم تسليمه ورقيا أو رقميا حتى 15 مايو المقبل.

ـ لم يتم استبدال مشروع البحث بامتحان ورقى.

ـ الامتحان الورقى يعقد لمن امتنع عن تقديم مشروع بحث.

ـ يعقد الامتحان الورقى قبل انطلاق العام الدراسى المقبل بوقت كاف.

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ـ نسبة الرسوب فى مشروع البحث ستكون ضعيفة فقط لمن غش أو قام بشراء مشروع البحث.

ـ الهدف من مشروع البحث هو تعليم الطلاب كيفية الوصول إلى مرحلة التعلم الذاتى والبحث عن المعلومات.

ـ البحث لطلاب الشهادة الإعدادية واحد فى جميع المواد وليس بحث فى كل مادة دراسية.

ـ ليس ضروريا أن يلتزم الطالب بعدد الكلمات المطلوبة ففى حالة الزيادة أو النقصان لن يؤثر على قبول البحث والأهم هو تحقيق الطالب لفكرة البحث والتى تجسد مدى فهمه للمادة.

ـ مشروع البحث يقدمه الطالب منفردا أو مع مجموعة من زملائه لا تزيد عن 5 طلاب.