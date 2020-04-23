شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. حظر التجوال فى رمضان يبدأ من التاسعة مساءً للسادسة صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تعديل مواعيد حظر التجوال خلال شهر رمضان ليبدأ من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا.

وقال رئيس الوزراء، إن العالم يبدأ فى مراجعة الإجراءات الخاصة المتبعة فى مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نسبة 85% من المرضى بفيروس كورونا فى العالم كله يشفون دون علاج بالبروتوكولات المتبعة، وأن 15% من المرضى فقط هم من يحتاجون إلى رعاية صحية مكثفة بالمستشفيات.وفيما يلى موجز أخبار مصر.

رئيس الوزراء يعلن بدء حظر التجوال في رمضان من التاسعة مساءً للسادسة صباحا.. وعودة العمل تدريجيا بالشهر العقارى.. وترخيص المركبات الجديدة.. مدبولى: إذا زادت إصابات كورونا عن توقعاتنا سنتخذ إجراءات أشد قسوة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن حظر التجوال خلال شهر رمضان سيبدأ من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا.

وقال رئيس الوزراء، إن العالم يبدأ فى مراجعة الإجراءات الخاصة المتبعة فى مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نسبة 85% من المرضى بفيروس كورونا فى العالم كله يشفون دون علاج بالبروتوكولات المتبعة، وأن 15% من المرضى فقط هم من يحتاجون إلى رعاية صحية مكثفة بالمستشفيات.

البنك الدولى: معدلات النمو فى مصر لا تزال قوية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى

أعلن البنك الدولى أن معدلات النمو فى مصر لا تزال قوية رغم الإضطرابات التى تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا، والذى تسبب فى تراجع حاد فى معدلات النمو بالدول ذات الاقتصادات الكبرى، وأكد البنك فى تقرير حديث بالعربية على موقعه وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الخميس، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي نفذته مصر منذ 2016، كان ناجحا في دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مستويات النمو، وتوليد فائض قوي في الموازنة الأولية، وخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، وتجديد احتياطيات النقد الأجنبي.

ولفت التقرير إلى معدل النمو ارتفع إلى 5.6% في السنة المالية 2018/2019 وهو معدل استمر خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، ارتفاعا من 5.3% في العام 2018/2017.

تعرف على حقيقة توقف المأذونين عن توثيق عقود الزواج من مايو حتى ديسمبر

قال إبراهيم على سليم رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، إنه لا صحة لما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعى، لسحب دفاتر المأذونين، ومنع توثيق عقود الزواج بداية من شهر مايو حتي نهاية شهر سبتمبر، والمأذونين بكافة المحافظات يعملون مع أخذ التدابير الاحترازية التى فرضتها الدولة بتقليل عدد المواطينين الذين يتم استقبالهم بمكاتب المأذونين أثناء العقد، والالتزام بساعات العمل بعد فرض حظر التجوال لتكون ساعات العمل من 9 صباحا لـ 5 مساء.

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وزير خارجية أمريكا لـ"شكرى": نشكر مصر على تقديم إمدادات طبية لمواجهة كورونا

أجرى وزير الخارجية "سامح شكري" اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، اليوم الخميس، حيث تناول الجانبان آخر مستجدات انتشار فيروس "كورونا" والجهود الوطنية التي تُبذل على مستوى البلدّين للتصدي للجائحة والتخفيف من آثارها السلبية على الاقتصاد، وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ بأن الوزير "بومبيو" أعرب، من جانبه، عن شكره للمبادرة المصرية لتقديم إمدادات طبية للولايات المتحدة للمساهمة في مواجهة فيروس "كورونا" المُستجد والتي تبرهن على علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين.

مستشار علمى لحكومة بريطانيا: فيروس كورونا المستجد قد يبقى بشكل دائم

قال أحد العلماء البارزين الذى يقدم المشورة للحكومة البريطانية حول التعامل مع كوفيد 19 إن فيروس كورونا المستجد قد يكون فى المرحلة التى ينتشر فيها بين البشر بشكل دائم.

وبحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية، قال د. جيريمى فارار، عضو المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ التابعة للحكومة، إنه يعتقد أنه هذه عدوى بشرية متوطنة الآن ستسمر فى الانتشار بين البشر لسنوات عديدة كثيرة ما لم يكن بشكل دائم.

مواعيد الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق فى شهر رمضان بعد تعديل توقيت الحظر

أعلنت الشركة القومية لتشغيل مترو الأنفاق جدول مواعيد آخر قطارات الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، خلال شهر رمضان، بعد صدور التعليمات الجديدة الخاصة بحظر التجوال، على أن يكون آخر قطارات خط حلوان 8 و 15 دقيقة، وآخر قطار من محطة المرج الساعة 8 ونصف، وآخر قطار من محطة شبرا الخيمة سيكون فى 8 و35 دقيقة، وآخر قطار من محطة المنيب 8 و 35 دقيقة، وآخر قطار من محطة نادى الشمس الساعة 8 و 15 دقيقة، وآخر قطار من محطة العتبة 8 و 45 دقيقة.

وكان قد أكد أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، أن مواعيد التشغيل فى رمضان للخطوط الثلاثة ستبدأ من السادسة صباحا حتى بداية ساعات حظر التجوال المحددة وهى التاسعة بعد تعديل مواعيد الحظر، لافتا إلى أن الشركة ملتزمة بأى تعليمات تصدر من مجلس الوزراء بخصوص ساعات حظر التجوال.

وزير التعليم : 10 ملايين مستخدم قاموا بالتسجيل على منصة التواصل Edmodo

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الغالبية الساحقة من معلمى مصر والإداريين بالوزارة وملايين الطلاب قد سجلوا الدخول على منصة التواصل (Edmodo) كما هو موضح بالصورة المرفقة، موضحا أن إجمالي عدد المستخدمين للمنصة قرابة عشرة ملايين من بينهم حوالي مليون معلم و8 ملايين طالب وأكثر من نصف مليون ولي أمر، وتزيد الأرقام كل ساعة.

وتابع وزير التربية والتعليم: هذا إن دل علي شئ فإنه يدل علي حرص المنظومة التعليمية علي الانخراط في عملية التطوير واستخدام التعلم عن بعد.