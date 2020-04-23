وزير العدل يستثني "إعلام الوراثة" من تأجيل نظر الدعاوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد أبو النجا: قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، استمرار تأجيل نظر كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية مع استثناء عقد جلسات إصدار إعلامات الورثة إعمالا لنص المادة ۳/۳ من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٤. القرار يأتي اتساقا مع جهود الدولة في استمرار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وإعمالا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء. كما قرر وزير العدل إعادة تشغيل مكاتب التوثيق لمصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية مع قصر الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور على عقود الايجار الرسمية (إثبات التاريخ)، والتصديق على الدفاتر التجارية، ومحضر إيداع وصية (مغلقة)، ومحضر فتح وصية (مغلقة)، والتوكيل الخاص (صرف المعاش)، والإقرارات اعتبارا من يوم الأحد المقبل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة في هذه الشأن.

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