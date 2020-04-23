خريطة الاختناقات المرورية في محاور القاهرة والجيزة "قبل الحظر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كثافات مرورية مرتفعة سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برساسة اللواء علاء متولي خلال وقت الذروة المسائية، وحديدا قبل نحو 60 دقيقة من موعد تطبيق حظر التجوال.

الطريق الدائري يشهد اختناقات للقادم من محور صفط اللبن إلى محور روض الفرج، والمتجه من المريوطية إلى المنيب، ومن كارفور المعادي للمنيب أيضا، والقادم من نفق السلام حتى مسطرد.

بالانتقال إلى محور الأوتوستراد الذي يسجل تباطؤ في حركة السيارات من القلعة وزهراء المعادي للدائري، وبدءا من رابعة العدوية حتى عباس العقاد (والعكس).

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وبالنسبة للحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابعاد عن كوبري 15 مايو لوجود زحام مروري في الاتجاهين، وكوبري أكتوبر من الأوتوستراد لغمرة والمتجه من المهندسين إلى ميدان رمسيس.

حالة التكدس لم تختلف كثيرا بمحور صلاح سالم خاصة المتجه من كوبري أكتوبر لنفق العروبة ومن كوبري الجلاء لنفق العروبة أيضا، الأمر نفسه بمحور الخلفاوي في الاتجاهين.

كورنيش النيل من المعادي اتجاه الطريق الدائري، يشهد تكدسا مروريا، وأيضا للقادم من شارع البحر الأعظم إلى الدائري، وأعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي من الشروق للمستقبل وهايبر وان في الاتجاهين.

وفي محافظة الجيزة، رصدت الخدمات المرورية كثافات مرتفعة في شارعي فيصل والهرم، وأعلى محور أحمد عرابي اتجاه الدائري، وأيضا أعلى وصلة دهشور اتجاه الطريق الصحراوي وتحديدا بمنطقة بوابات الصحراوي بمدينة الشيخ زايد.