رفع السيارات المتهالكة من شوارع الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت إدارتا المرور والمرافق بالجيزة حملة مكبرة تنسيقا مع مسؤولي الحي؛ استهدفت رفع الإشغالات بمنطقة الوراق.

شملت الحملة عددا من الشوارع الرئيسية بنطاق الحي الشعبي أبرزها ترعة السواحل، وتم رفع إشغالات تعيق حركة المارة والسيارات على الطريق، ومصادرتها والتحفظ عليها داخل مخزن الحي.

وشهدت الحملة رفع عدد من السيارات المتهالكة وإزالة المخالفات تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.