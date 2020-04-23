خلال 24 ساعة.. تنفيذ 35 ألف حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 14 قطعة سلاح ناري ، بحوزة 13متهم، كما نجحت الحملة في ضبط 79 قضية مخدرات بحوزة 111 متهم.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 35 ألف و 913 حكم قضائي متنوع، وضبط 11 ألف و290 مخالفة مرورية، وفحص 66 من سائقي السيارات على الطرق السريعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.